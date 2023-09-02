Редкач назвал следующего соперника для Ломаченко

Украинско-американский боксер Иван Редкач рассказал, кто станет следующим соперником его соотечественника, легковеса Василия Ломаченко (17-3; 11 КО). Об этом он заявил в интервью Роману Кадемину:

"Насколько я знаю, Вася Ломаченко может сразиться с Исааком Крусом. Вот это интересное сражение. Не скажу, что там будет 50 на 50, но будет плотный бой" – рассказал Редкач.

Отметим, что Крус – мексиканский боксер с рекордом 25 побед (17 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.