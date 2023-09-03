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Чисора дал прогноз на бой Фьюри – Нганну

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Считает фаворитом соотечественника

Чисора дал прогноз на бой Фьюри – Нганну

independent.co.uk / РА

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Британский супертяж Дерек Чисора дал прогноз на поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1; 24 КО) и экс-чемпионом UFC Френсисом Нганну (17-3). Его слова цитирует Seconds Out:

"Это великая битва. Тайсон победит, но я думаю, что Нганну отправит его на канвас" – сказал Дерек.

Напомним, что бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Это будет выставочный поединок, который продлится 12 раундов, по профессиональным правилам и с разрешенным нокаутом.

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В статье: Тайсон Фьюри Дерек Чисора Фрэнсис Нганну
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