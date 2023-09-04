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Рой Джонс: Мне не нравится идея с боем Усик - Фьюри
Экс-боксер назвал сильные и слабые стороны обеих боксеров
Фото: ISport
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший признался, что не заинтересован в поединке лидеров супертяжёлого дивизиона украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.
"Станет ли Фьюри следующим для Усика? Возможно. Хотя этот поединок по-прежнему мне не нравится. И ещё одна причина заключается в том, что теперь люди зададутся вопросом: а что, если Деонтей Уайлдер ударит Усика по корпусу, и это будет чисто?
Фьюри может ударить, но, как и Усик, он делает ставку на технику. Эти парни конкурируют навыками, а не волей. Оба имеют скорость, но не делают на неё ставку. Это хороший тактический бой, но мы не хотим видеть это в супертяжёлом весе", — сказал Джон на своём YouTube-канале.
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