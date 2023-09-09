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Фьюри о бое с Нганну: Накачанный никогда не побьет жирдоса

Бокс
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Аналитика уровня бог

Фьюри о бое с Нганну: Накачанный никогда не побьет жирдоса

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) рассказал о своих ожиданиях от поединка против Фрэнсиса Нганну.

"Он большой, безобразный, бесполезный клоун. Вот что я думаю о нем. Он большая бодибилдинговая бомба. Когда я выйду туда, я его нокаутирую. Он не побьет меня, потому что он в слишком хорошей форме, чтобы избить меня. Слишком много мышц. Он слишком накачан и он в фантастической форме. Такой человек никогда не побьет жирдоса. Никогда! Потому что когда дело дойдет до волокиты, а оно дойдет, он меня не пересилит, потому что он мускулист и накачен и в шокирующей форме, а я жирный человек.

Боец с лучшим телом иссякнет, потому что у меня вообще нет никаких мышц. Просто жир. Жиру не нужна подкормка кислородом, а мышцам – нужна. Это и факт. И если какие-то доктора или профессора или ученые смогут доказать, что я не прав – пожалуйста сделайте это. 34-0 спустя 15 лет, никогда не был в хорошей форме, всегда был жирным и никогда не проигрывал в бою. Нокаутировал множество мужиков с рамой" – сказал он.

Напомним, что ранее Арум рассказал, кто станет следующим соперником Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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Источник:
vringe.com

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