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Фьюри: Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже
Ох Тайсон, Тайсон, носу некуда расти уже
Фото: The Guardian
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) прокомментировал подробности организации боя против Фрэнсиса Нганну. Его слова цитирует Sky Sports:
"Дело не в Усике или любом другом боксере. Дело в том, что мы с Нганну устраиваем поединок, к этому больше нечего добавить. Все боксеры имели шанс договориться со мной за последние девять месяцев. Они этого не сделали, поэтому мы пошли дальше и согласились подраться с настоящим мужчиной, готовым бросить себе вызов.
Факты являются фактами: Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже, а Энди Руис попросил 20 миллионов долларов, и он тоже его сорвал. Я согласился сразиться с настоящим мужчиной, пожелавшим принять вызов. Парень из ММА пришел и бросил вызов, чего никто из так называемых боксеров не сделал. Я отдаю должное Нганну" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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