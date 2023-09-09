Фьюри: Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) прокомментировал подробности организации боя против Фрэнсиса Нганну. Его слова цитирует Sky Sports:

"Дело не в Усике или любом другом боксере. Дело в том, что мы с Нганну устраиваем поединок, к этому больше нечего добавить. Все боксеры имели шанс договориться со мной за последние девять месяцев. Они этого не сделали, поэтому мы пошли дальше и согласились подраться с настоящим мужчиной, готовым бросить себе вызов.

Факты являются фактами: Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже, а Энди Руис попросил 20 миллионов долларов, и он тоже его сорвал. Я согласился сразиться с настоящим мужчиной, пожелавшим принять вызов. Парень из ММА пришел и бросил вызов, чего никто из так называемых боксеров не сделал. Я отдаю должное Нганну" – сказал он.