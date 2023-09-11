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Тайсон Фьюри рассказал, сколько заработает Нганну за бой ним
Сумма приличная
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри назвал сумму, которую заработает за поединок с ним звёздный камерунский MMA-боец Фрэнсис Нганну.
"Колосс против Колосса, я против Фрэнсиса Нганну… Все говорили, что он идиот, потому что ушёл из UFC, но теперь он внезапно стал гением, не так ли? Парень заработает около десяти миллионов долларов", — сказал Фьюри на пресс-конференции.
Поединок с Фьюри станет для 36-летнего Нганну дебютом в профессиональном боксе.
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