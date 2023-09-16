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Пакьяо: Мое желание – завоевать золотую медаль на Олимпиаде
Иногда нужно вовремя остановиться
фото - boxingscene.com
Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо рассказал, что хочет выступить на Олимпийских играх 2024 и завоевать золотую награду в ринге. Его слова цитирует BoxingScene:
"Я жду этого и очень радуюсь этому. С самого начала я поехал в Манилу, чтобы стать частью филиппинской команды, но меня не выбрали, мне отказали.
Они сказали, что я не очень хорош. Мое желание – завоевать золотую медаль на Олимпиаде" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Фьюри
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