Пакьяо: Мое желание – завоевать золотую медаль на Олимпиаде

Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо рассказал, что хочет выступить на Олимпийских играх 2024 и завоевать золотую награду в ринге. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я жду этого и очень радуюсь этому. С самого начала я поехал в Манилу, чтобы стать частью филиппинской команды, но меня не выбрали, мне отказали.

Они сказали, что я не очень хорош. Мое желание – завоевать золотую медаль на Олимпиаде" – сказал он.