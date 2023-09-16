  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Пакьяо: Мое желание – завоевать золотую медаль на Олимпиаде
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пакьяо: Мое желание – завоевать золотую медаль на Олимпиаде

Бокс
(1 голосов)

Иногда нужно вовремя остановиться

Пакьяо: Мое желание – завоевать золотую медаль на Олимпиаде

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо рассказал, что хочет выступить на Олимпийских играх 2024 и завоевать золотую награду в ринге. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я жду этого и очень радуюсь этому. С самого начала я поехал в Манилу, чтобы стать частью филиппинской команды, но меня не выбрали, мне отказали.

Они сказали, что я не очень хорош. Мое желание – завоевать золотую медаль на Олимпиаде" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри намекнул, что боя против Усика не будет.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Джошуа о бое с Уайлдером: Пока не получим контракт, боя нет
yellow-arrow
Промоутер Фьюри намекнул, что боя против Усика ждать не стоит
yellow-arrow
Тайсон Фьюри: Я ищу самый большой гонорар, а Усик с этим не справляется
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мэнни Пакьяо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде