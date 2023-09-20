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Мэнни Пакьяо сыграл в Матче всех звёзд баскетбольной лиги Филиппин
Экс-боксер показал лучшую результативность по сравнению с прошлым годом
фото - boxingscene.com
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо принял участие в Матче всех звёзд баскетбольной лиги Филиппин (MPBL).
Боксёр оформил трипл-дабл, набрав 33 очка, отдав 15 результативных передач и сделав 11 подборов. Пакьяо сыграл за команду Юга. Она победила команду Севера со счётом 114:63. Легенда бокса был признан самым ценным игроком встречи.
В прошлом году Мэнни также принимал участие в Матче всех звёзд, показав тогда следующую статистику: 30 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи.
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