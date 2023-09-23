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Александр Гвоздик завершил подготовку к следующему поединку. Фото
Желаем удачи на ринге
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Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (19-1; 15 КО) завершил подготовку к следующему поединку.
30 сентября наш соотечественник будет сражаться против представителя Бразилии Исаака Родригеса (28-4; 22 КО) в андеркарте поединка Альварес – Чарло.
Фото из тренировочного зала Гвоздик разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Работа сделана, пора повеселиться" – написал Александр.
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