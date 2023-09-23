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Александр Гвоздик завершил подготовку к следующему поединку. Фото

Бокс
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Желаем удачи на ринге

Александр Гвоздик завершил подготовку к следующему поединку. Фото

MarvNation Promotions

UA-Футбол
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Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (19-1; 15 КО) завершил подготовку к следующему поединку.

30 сентября наш соотечественник будет сражаться против представителя Бразилии Исаака Родригеса (28-4; 22 КО) в андеркарте поединка Альварес – Чарло.

Фото из тренировочного зала Гвоздик разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Работа сделана, пора повеселиться" – написал Александр.

Александр Гвоздик завершил подготовку к следующему поединку. Фото - изображение 1

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В статье: Александр Гвоздик
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