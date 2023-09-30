Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арум: Усик – украинец, никогда не списывайте украинцев
Комментарий специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум прокомментировал организацию поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри. Его слова цитирует Fight Hub TV:
"Он украинец, никогда не списывайте украинцев. Я имею в виду, что эти сукины сыновья... Кто же думал, что они будут избивать русских.
Сравните только Украину и россию. Они такая маленькая страна, если сравнить с россией. А смотрите, что происходит" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Фьюри
Популярное сейчас
- Промоутер Фьюри: Это самый большой бой, который только может быть в нашем спорте
- Первый матч Трубина "на ноль". Бенфика - Порту 1:0. Видео гола и обзор матча
- Оформил дубль. Украинец польского Пяста принес победу в чемпионате Польши. ВИДЕО
- Гвоздик и Родригес прошли церемонию взвешивания, бразилец провалил процедуру
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО