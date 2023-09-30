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Арум: Усик – украинец, никогда не списывайте украинцев

Бокс
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Комментарий специалиста

Арум: Усик – украинец, никогда не списывайте украинцев

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум прокомментировал организацию поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри. Его слова цитирует Fight Hub TV:

"Он украинец, никогда не списывайте украинцев. Я имею в виду, что эти сукины сыновья... Кто же думал, что они будут избивать русских.

Сравните только Украину и россию. Они такая маленькая страна, если сравнить с россией. А смотрите, что происходит" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри прокомментировал подписание контракта с Усиком.

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В статье: Александр Усик Боб Арум
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