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Альварес победил Чарло единогласным решением судей

Бокс
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Тотальная доминация в ринге

Альварес победил Чарло единогласным решением судей

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В воскресенье, 1 октября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоялся поединок во втором среднем весе. Абсолютный чемпион мира, мексиканец Сауль Альварес (60-2-2; 39 КО) единогласным решением судей победил местного боксера, абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-2-1; 19 КО).

Оба бойца с разведкой долго не затягивали и начали работать с первых секунд боя. Альварес занял центр ринга и прессинговал соперника, Чарло работал вторым номером и пытался отвечать джебом.

Ближе к средине поединка от Джермелла стало проходить все меньше ударов, а Сауль лишь наращивал преимущество. В седьмом раунде американец после удачной атаки соперника правым крюком и правым снизу вынужден был брать колено, но все же сумел продолжить бой.

После тотальной доминации по итогам 12 раундов со счетом 119:108, 118:109 и 118:109 победил Сауль Альварес. Это был первый в эпоху четырех поясов поединок двух действующих абсолютных чемпионов мира.

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В статье: Сауль Альварес Джермелл Чарло
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