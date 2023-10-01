Альварес победил Чарло единогласным решением судей

В воскресенье, 1 октября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоялся поединок во втором среднем весе. Абсолютный чемпион мира, мексиканец Сауль Альварес (60-2-2; 39 КО) единогласным решением судей победил местного боксера, абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-2-1; 19 КО).

Оба бойца с разведкой долго не затягивали и начали работать с первых секунд боя. Альварес занял центр ринга и прессинговал соперника, Чарло работал вторым номером и пытался отвечать джебом.

Ближе к средине поединка от Джермелла стало проходить все меньше ударов, а Сауль лишь наращивал преимущество. В седьмом раунде американец после удачной атаки соперника правым крюком и правым снизу вынужден был брать колено, но все же сумел продолжить бой.