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Карл Фроч: Кличко стал бы хорошим спарринг-партнером для Усика

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Экс-чемпион мира дал неожиданный совет украинскому боксеру

Карл Фроч: Кличко стал бы хорошим спарринг-партнером для Усика

фото - mmaonline.ru/

Новина українською

Для того, чтобы лучше подготовиться к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри, Александру Усику следует обратиться к Владимиру Кличко, считает бывший чемпион мира Карл Фроч.

"Чтобы подготовиться к Фьюри, Усику нужен кто-то ростом не менее двух метров. Владимир Кличко стал бы хорошим спарринг-партнером для Усика. Это боец мирового класса, который может устроить тебе тяжелый спарринг и при этом имеет нужный рост и размах рук.

Больше нет таких хороших боксеров, как Фьюри. На самом деле никто не сравнится с ним в плане габаритов и веса, так что нельзя скопировать Фьюри", - приводит слова Фроча Dazn.

Сообщается, что бой Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

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В статье: Владимир Кличко Александр Усик Бокс Карл Фроч
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