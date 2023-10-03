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Карл Фроч: Кличко стал бы хорошим спарринг-партнером для Усика
Экс-чемпион мира дал неожиданный совет украинскому боксеру
фото - mmaonline.ru/
Для того, чтобы лучше подготовиться к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри, Александру Усику следует обратиться к Владимиру Кличко, считает бывший чемпион мира Карл Фроч.
"Чтобы подготовиться к Фьюри, Усику нужен кто-то ростом не менее двух метров. Владимир Кличко стал бы хорошим спарринг-партнером для Усика. Это боец мирового класса, который может устроить тебе тяжелый спарринг и при этом имеет нужный рост и размах рук.
Больше нет таких хороших боксеров, как Фьюри. На самом деле никто не сравнится с ним в плане габаритов и веса, так что нельзя скопировать Фьюри", - приводит слова Фроча Dazn.
Сообщается, что бой Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.
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