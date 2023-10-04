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Чарло: Я вернусь в первый средний вес
Боксер уже и выбрал соперника
Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло рассказал, что планирует изменить свою весовую категорию после поражения в поединке с Саулем Альваресом.
Напомним, поединок бойцов состоялся 1 октября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Альвареса единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108).
"Я возвращаюсь в первый средний вес. Это будет очень важно. Я легко сделаю вес. Я просто следую планам и дерусь с тем, с кем надо. Главное – стать великим, стать легендой бокса. Надеюсь, вы все включите меня в Зал славы. Я не знаю, кто этим занимается, но я этого заслуживаю. Я просто буду слушать своих тренеров, и если следующим будет Тим Цзю, то я согласен", – приводит слова Чарло BoxingScene.
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