  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сауль Альварес: Стиль Мейвезера создаст проблемы любому бойцу
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сауль Альварес: Стиль Мейвезера создаст проблемы любому бойцу

Бокс
(1 голосов)

Мексиканец вспомнил бой с Флойдом

Сауль Альварес: Стиль Мейвезера создаст проблемы любому бойцу

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о своём поражении в поединке с легендарным американцем Флойдом Мейвезером-младшим.

"Я считаю, что стиль Мейвезера создаст проблемы любому бойцу. С ним тяжело иметь дело. Он никогда не берёт на себя риски, никогда не позволяет себе оказываться в рискованной ситуации.

Опыт победил меня в тот вечер. У него большой опыт, он великолепный боец и доказал это. Он показал, почему опыт важен в боксе", — сказал Альварес в интервью YouTube-каналу One on One | Boxing.

По теме
yellow-arrow
Чарло: Я вернусь в первый средний вес
yellow-arrow
Стало известно имя боксера, который будет готовить Тайсона Фьюри к бою с Усиком
yellow-arrow
Эдди Хирн: Бой Сауля Альвареса и Джермалла Чарло был похож на спарринг
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сауль Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде