Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сауль Альварес: Стиль Мейвезера создаст проблемы любому бойцу
Мексиканец вспомнил бой с Флойдом
фото - boxingscene.com
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о своём поражении в поединке с легендарным американцем Флойдом Мейвезером-младшим.
"Я считаю, что стиль Мейвезера создаст проблемы любому бойцу. С ним тяжело иметь дело. Он никогда не берёт на себя риски, никогда не позволяет себе оказываться в рискованной ситуации.
Опыт победил меня в тот вечер. У него большой опыт, он великолепный боец и доказал это. Он показал, почему опыт важен в боксе", — сказал Альварес в интервью YouTube-каналу One on One | Boxing.
Популярное сейчас
- Веселая игра, странная игра. Антверпен - Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
- Антверпен – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Данилов: Украину могут представлять Зеленский и еще три человека. Остальные — это туристы
- Боб Арум назвал возможный гонорар Фьюри за бой с Усиком
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО