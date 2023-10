Сауль Альварес: Стиль Мейвезера создаст проблемы любому бойцу

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о своём поражении в поединке с легендарным американцем Флойдом Мейвезером-младшим.

"Я считаю, что стиль Мейвезера создаст проблемы любому бойцу. С ним тяжело иметь дело. Он никогда не берёт на себя риски, никогда не позволяет себе оказываться в рискованной ситуации.

Опыт победил меня в тот вечер. У него большой опыт, он великолепный боец и доказал это. Он показал, почему опыт важен в боксе", — сказал Альварес в интервью YouTube-каналу One on One | Boxing.