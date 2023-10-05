  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джермалл Чарло: Моих детей в школе травят за поражение их дяди
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джермалл Чарло: Моих детей в школе травят за поражение их дяди

Бокс
(1 голосов)

Брат боксера рассказал, что его детям сейчас нелегко

Джермалл Чарло: Моих детей в школе травят за поражение их дяди

Новина українською

Джермалл Чарло рассказал, как на жизнь его детей повлило поражение его брата-близнеца Джермелла Чарло в титульном поединке с Саулем Альваресом. Американец также сказал, как он советует детям решать проблемы.

"Они не хотят идти в школу, потому что все пытаются их затравить из-за того, что их дядя проиграл. Это безумие… Их пытаются травить за поражение дяди. В конце концов, это бокс: ты что-то выигрываешь и проигрываешь. Мне всё равно.

Если кто-нибудь из ваших детей докопается до моих детей, то я скажу своим, чтобы они набросились на всех вас. Пусть надавят на них, они изменятся и будут зализывать раны", — приводит слова Чарло из трансляции в социальных сетях talkSPORT.

Напомним, поединок Чарло и Альвареса состоялся в ночь на 1 октября. Мексиканец Канело одержал победу единогласным судейским решением.

По теме
yellow-arrow
Райан Гарсия узнал имя своего следующего соперника
yellow-arrow
Сауль Альварес: Стиль Мейвезера создаст проблемы любому бойцу
yellow-arrow
Чарло: Я вернусь в первый средний вес
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жермалл Чарло Джермелл Чарло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде