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Джермалл Чарло: Моих детей в школе травят за поражение их дяди
Брат боксера рассказал, что его детям сейчас нелегко
Джермалл Чарло рассказал, как на жизнь его детей повлило поражение его брата-близнеца Джермелла Чарло в титульном поединке с Саулем Альваресом. Американец также сказал, как он советует детям решать проблемы.
"Они не хотят идти в школу, потому что все пытаются их затравить из-за того, что их дядя проиграл. Это безумие… Их пытаются травить за поражение дяди. В конце концов, это бокс: ты что-то выигрываешь и проигрываешь. Мне всё равно.
Если кто-нибудь из ваших детей докопается до моих детей, то я скажу своим, чтобы они набросились на всех вас. Пусть надавят на них, они изменятся и будут зализывать раны", — приводит слова Чарло из трансляции в социальных сетях talkSPORT.
Напомним, поединок Чарло и Альвареса состоялся в ночь на 1 октября. Мексиканец Канело одержал победу единогласным судейским решением.
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