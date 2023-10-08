Тайсон: Как только Нганну попадет в челюсть Фьюри, бой будет завершен

Легенда мирового бокса Майк Тайсон дал прогноз на бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) против представителя UFC Фрэнсиса Нганну. Его слова цитирует talkSPORT:

"Я помогаю Нганне. Я знаю, на что он способен. Он способен сделать гораздо больше, чем я ожидал.

У него есть все необходимое, чтобы нокаутировать все или кого угодно, кто стоит на его пути. Как только он попадет в челюсть Фьюри, нокаутирует и его тоже. Никто не сможет этого пережить.

Фьюри – не самый лучший боксер всех времен, но один из лучших. Он уже очень высоко, он может добиться величия сейчас.

Он всегда делает вечер бокса очень хорошим, устраивает упорное сражение. Его нужно попытаться вырубить одним хорошим ударом, потому что он всегда поднимается и упорно дерется" – сказал Тайсон.

Напомним, что бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.