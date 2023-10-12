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Крис-Биллам Смит: Не поверю в бой Усика и Фьюри, пока они не выйдут на ринг
Известный боксер не верит в то, что бой Усика и Фьюри состоится
Скріншот з трансляції
Чемпион мира WBO в первом тяжелом весе Крис Биллем-Смит прокомментировал предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
"Я не могу дождаться боя, но поверю в него, когда будет объявлена дата и появится нормальный постер, а не только слово "подписано".
Безусловно, у Фьюри перед этим назначен бой с Нганну. Возможно, поединок с Усиком объявят после него.
Но, пожалуй, я начну верить в то, что они будут боксировать, только на неделе, которая будет предшествовать бою. Я много времени провел в боксе и видел эти разговоры и подписание контрактов. Мне трудно поверить, что бой состоится, пока они не выйдут на ринг", - сказал Крис Биллам-Смит в интервью Boxing Social.
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