Крис-Биллам Смит: Не поверю в бой Усика и Фьюри, пока они не выйдут на ринг

Чемпион мира WBO в первом тяжелом весе Крис Биллем-Смит прокомментировал предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

"Я не могу дождаться боя, но поверю в него, когда будет объявлена дата и появится нормальный постер, а не только слово "подписано".

Безусловно, у Фьюри перед этим назначен бой с Нганну. Возможно, поединок с Усиком объявят после него.

Но, пожалуй, я начну верить в то, что они будут боксировать, только на неделе, которая будет предшествовать бою. Я много времени провел в боксе и видел эти разговоры и подписание контрактов. Мне трудно поверить, что бой состоится, пока они не выйдут на ринг", - сказал Крис Биллам-Смит в интервью Boxing Social.