Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда американского бокса отговаривает Усика от поединка против Фьюри
Ой, ну это не надо
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный американский супертяж Шенон Бриггс обратился к украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (21-0; 14 КО) и призвал его не выходить на бой против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Fight Hype:
"Вы не можете идти против Фьюри, он никогда не проигрывает, вы не можете действительно идти против такого великого человека, который может так двигаться. Он велик, у него тело толстого человека, но это ему помогает.
Человек такого роста, с такой большой выносливостью, какая у него есть, он может бить и наносить отличные удары, он может передвигаться, он опасен" – сказал он.
Напомним, что ранее Дерек Чисора
Популярное сейчас
- Шахтер связался с Роспутьком после его бегства и побеседовал с футболистом
- Два работника Кривбасса не вернулись из-за границы после выезда на матч женской ЛЧ - источник
- Трубин опубликовал нарезку своих лучших моментов по матчу против Северной Македонии – ВИДЕО
- Известный украинец помогает Нганну готовиться к поединку с Фьюри. Фото
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО