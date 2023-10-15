Легенда американского бокса отговаривает Усика от поединка против Фьюри

Легендарный американский супертяж Шенон Бриггс обратился к украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (21-0; 14 КО) и призвал его не выходить на бой против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Fight Hype:

"Вы не можете идти против Фьюри, он никогда не проигрывает, вы не можете действительно идти против такого великого человека, который может так двигаться. Он велик, у него тело толстого человека, но это ему помогает.

Человек такого роста, с такой большой выносливостью, какая у него есть, он может бить и наносить отличные удары, он может передвигаться, он опасен" – сказал он.