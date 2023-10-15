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Дерек Чисора бросил вызов самому известному китайскому супертяжу

Бокс
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Дерек Чисора бросил вызов самому известному китайскому супертяжу

independent.co.uk / РА

UA-Футбол
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Британский супертяж Дерек Чисора (34-13; 23 КО) решил найти для себя нового соперника. Легендарный спортсмен бросил вызов самому известному китайскому супертяжу, временному чемпиону по версии WBO Чжану Чжилею (26-1-1; 21 КО). Слова Дерека цитирует Boxing Social:

"Чжан, давай все устроим. Имеешь ли ты достаточно, чтобы организовать наше сражение? Именно это я хочу знать.

Я его, бл*дь, нокаутирую" – сказал Чисора.

Напомним, что свой крайний бой Чжилей провел 23 сентября против британца Джо Джойса и победил нокаутом. Чисора в последний раз сражался 12 августа, выиграв свой поединок против американца Джеральда Вашингтона.

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В статье: Дерек Чисора
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