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Дерек Чисора бросил вызов самому известному китайскому супертяжу
Такой бой стоит посмотреть
independent.co.uk / РА
Британский супертяж Дерек Чисора (34-13; 23 КО) решил найти для себя нового соперника. Легендарный спортсмен бросил вызов самому известному китайскому супертяжу, временному чемпиону по версии WBO Чжану Чжилею (26-1-1; 21 КО). Слова Дерека цитирует Boxing Social:
"Чжан, давай все устроим. Имеешь ли ты достаточно, чтобы организовать наше сражение? Именно это я хочу знать.
Я его, бл*дь, нокаутирую" – сказал Чисора.
Напомним, что свой крайний бой Чжилей провел 23 сентября против британца Джо Джойса и победил нокаутом. Чисора в последний раз сражался 12 августа, выиграв свой поединок против американца Джеральда Вашингтона.
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