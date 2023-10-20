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Фьюри: Нганну сильнее, чем Усик, у него нокаутирующая мощь

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Тайсон Фьюри рассказал, чем Нганну в лучшую сторону отличается от Усика

Фьюри: Нганну сильнее, чем Усик, у него нокаутирующая мощь

Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о предстоящем поединке с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

"Я полагаю, что в следующую субботу мне предстоит иметь дело с гораздо более опасным соперником. Более опасным, чем тот, который у меня будет в поединке за бесспорный титул.

Фрэнсис крупнее, сильнее и обладает нокаутирующей мощью. Как мы видели, на самом деле Александр Усик не наносит большого вреда соперникам, которых бьёт. Можно было бы позволить Усику ударить тебя по голове, и он поставит тебе фингал под глазом.

Но если позволить Нганну ударить тебя по голове, он, вероятно, расшатает тебе мозги", - приводит слова Фьюри ESPN GB.

Бой Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс Фрэнсис Нганну
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