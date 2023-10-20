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Фьюри: Нганну сильнее, чем Усик, у него нокаутирующая мощь
Тайсон Фьюри рассказал, чем Нганну в лучшую сторону отличается от Усика
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о предстоящем поединке с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.
"Я полагаю, что в следующую субботу мне предстоит иметь дело с гораздо более опасным соперником. Более опасным, чем тот, который у меня будет в поединке за бесспорный титул.
Фрэнсис крупнее, сильнее и обладает нокаутирующей мощью. Как мы видели, на самом деле Александр Усик не наносит большого вреда соперникам, которых бьёт. Можно было бы позволить Усику ударить тебя по голове, и он поставит тебе фингал под глазом.
Но если позволить Нганну ударить тебя по голове, он, вероятно, расшатает тебе мозги", - приводит слова Фьюри ESPN GB.
Бой Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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