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Красюк: Усик прилетит на бой Фьюри - Нганну
В команде украинца уже знают, как завершится поединок
Фото: kamp-sport.com
Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) высказался о предстоящем бое Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) и Фрэнсиса Нганну.
"Усик точно будет там. Мы ничего не ожидаем. Послушайте, что бы ни случилось, на то должна быть причина. И мы здесь тоже не просто так. Все знают, почему мы здесь находимся. Потому что мы готовимся анонсировать большой поединок.
Итак, Усик будет здесь. Мы знаем на 99,9%, какой результат будет в субботнем бою. Но, всё может произойти. Мы подождем и, как только всё завершится, мы можем делать законный следующий шаг", – сказал Красюк в эфире Top Rank.
Бой Фьюри-Нганну состоится завтра, 28 октября.
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