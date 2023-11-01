  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Усика: Теперь Уоррен не хочет, чтобы Тайсон дрался
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Усика: Теперь Уоррен не хочет, чтобы Тайсон дрался

Бокс
(1 голосов)

Промоутер высказался о предстоящем бое британца с Александром

Промоутер Усика: Теперь Уоррен не хочет, чтобы Тайсон дрался

Фото: kamp-sport.com

Новина українською

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, отреагировал на слова коллеги Фрэнка Уоррена, представляющего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри и заявившего, что поединок бойцов не состоится в декабре.

"Мы разговаривали с Фрэнком Уорреном в Польше перед боем с Дюбуа и услышали от него, что бой Усика и Фьюри не состоится в декабре. Это было сказано задолго до подписания контракта, однако потом мы достигли соглашения и подписали контракт на бой 23 декабря.

Судя по всему, теперь Уоррен не хочет, чтобы Тайсон дрался, поскольку понимает, каким будет результат. Хотя какая разница, когда Фьюри проиграет? Это не имеет значения", — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

По теме
yellow-arrow
Эдди Хирн сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
yellow-arrow
UFC проведет турнир в Шанхае
yellow-arrow
Промоутер Усика: Кличко проиграл Фьюри, потому что ему не повезло
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Красюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде