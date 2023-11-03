Рой Джонс высказался о бое Фьюри - Нганну

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях, американец Рой Джонс-младший высказался о поединке между бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну и чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Победу раздельным судейским решением по его итогам добыл британец.

По словам Джонса, сразу после боя он посчитал, что победу могли бы отдать и Нганну.

"Предполагалось, что Нганну не сможет добиться успеха с Фьюри, однако у него получилось. Он даже отправил Фьюри в нокдаун, а у Фьюри сделать это с Фрэнсисом не получилось. С учётом сказанного, у многих возникает мысль, что Нганну должен был выиграть бой. Я, наверное, чувствовал то же самое, когда покидал арену. Однако я пока не пересматривал поединок. Думаю, мне нужно снова его посмотреть, чтобы сформировать мнение. Но первоначальными моими мыслями было то, что Нганну, возможно, должны были признать победителем", — сказал Джонс на своём канале в YouTube.