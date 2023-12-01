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WBA создала новый промежуточный дивизион между крузервейтом и хевивейтом

Бокс

Посмотрим, поможет ли это боксу в целом

WBA создала новый промежуточный дивизион между крузервейтом и хевивейтом

Фото: facebook.com/WorldBoxingAssociation / Автор невідомий

Новина українською

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) создает новую весовую категорию, 18-ю. Это будет суперкрузервейт, говорится на официальном сайте организации.

В новосозданном дивизионе будут соревноваться боксеры, вес которых составляет от 201 до 224 фунтов (от 91.17 до 101.6 кг). Организация уже начала внедрять рейтинги для спортсменов.

Дивизион был создан, чтобы сделать бои "честнее", то есть чтобы не было такой большой разницы в весе боксеров супертяжелого дивизиона.

"WBA продолжит работать, чтобы сделать бокс более честным спортом, который предоставляет возможности для всех сторон, особенно боксеров", - добавляют в заметке организации.

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