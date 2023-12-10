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Хэйни победил Прогрейса и стал чемпионом мира в суперлегком весе

Бокс
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Доказал, что действительно лучший

Хэйни победил Прогрейса и стал чемпионом мира в суперлегком весе

Matchroom Boxing

Новина українською

В ночь с 9 на 10 декабря в Сан-Франциско (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира в суперлегком весе.

Экс-абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (31-0; 15 КО) в 12-раундовом противостоянии уверенно одолел Реджиса Прогрейса (29-2; 24 КО).

Новоиспеченный обладатель титула WBC доминировал на протяжении всего поединка, а в третьем раунде даже отправил своего соперника на канвас ринга. В итоге все три судьи единогласно отдали победу Хэйни (120-107, 120-107, 120-107).

Напомним, что в мае этого года Девин по очкам победил украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО), после чего решил подняться в высшый дивизион.

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Реджис Прогрейс Девин Хэйни
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Хижняк
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