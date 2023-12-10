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Хэйни после победы над Прогрейсом: Я сделал все, что обещал
Действительно значительная победа
MatchroomBoxing
Чемпион мира в суперлегком весе по версии WBC Девин Хэйни (31-0; 15 КО) прокомментировал
"Я сделал все, что обещал. Я нейтрализовал его левую руку. Иногда я позволял ему атаковать и после этого контратаковал. Относительно нокдауна я резко пробил вправо. Я знал все его привычки, и мы извлекли выгоду из этого
Иногда мне хотелось пойти на нокаут и нанести мощный удар, но мой отец говорил: "Сосредоточься и придерживайся плана" - сказал чемпион.
Напомним, что ранее менеджер Усика
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