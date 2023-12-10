Хэйни после победы над Прогрейсом: Я сделал все, что обещал

Чемпион мира в суперлегком весе по версии WBC Девин Хэйни (31-0; 15 КО) прокомментировал победу в поединке против Реджиса Прогрейса (29-2; 21 КО).

"Я сделал все, что обещал. Я нейтрализовал его левую руку. Иногда я позволял ему атаковать и после этого контратаковал. Относительно нокдауна я резко пробил вправо. Я знал все его привычки, и мы извлекли выгоду из этого

Иногда мне хотелось пойти на нокаут и нанести мощный удар, но мой отец говорил: "Сосредоточься и придерживайся плана" - сказал чемпион.