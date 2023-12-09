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Менеджер Усика: Пока один все никак не наиграется, другой жестко пахает в зале. Видео
Тайсон в своем стиле
Британский супертяж, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками видео с отдыха.
Один из организаторов боя Усик-Фьюри показал, как "Цыганский король" прожигает жизнь вместо того, чтобы активно готовиться к бою против украинца.
Однако наиболее точно отреагировал менеджер нашего чемпиона Александр Красюк, прокомментировав видео: "Пока один все никак не наиграется, второй жестко пахает в зале. Увидимся 17 февраля".
December 8, 2023
Напомним, что ранее Хэйни и Прогрейс
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