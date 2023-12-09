Менеджер Усика: Пока один все никак не наиграется, другой жестко пахает в зале. Видео

Британский супертяж, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками видео с отдыха.

Один из организаторов боя Усик-Фьюри показал, как "Цыганский король" прожигает жизнь вместо того, чтобы активно готовиться к бою против украинца.

Однако наиболее точно отреагировал менеджер нашего чемпиона Александр Красюк, прокомментировав видео: "Пока один все никак не наиграется, второй жестко пахает в зале. Увидимся 17 февраля".