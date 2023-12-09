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Менеджер Усика: Пока один все никак не наиграется, другой жестко пахает в зале. Видео

Бокс

Тайсон в своем стиле

Менеджер Усика: Пока один все никак не наиграется, другой жестко пахает в зале. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками видео с отдыха.

Один из организаторов боя Усик-Фьюри показал, как "Цыганский король" прожигает жизнь вместо того, чтобы активно готовиться к бою против украинца.

Однако наиболее точно отреагировал менеджер нашего чемпиона Александр Красюк, прокомментировав видео: "Пока один все никак не наиграется, второй жестко пахает в зале. Увидимся 17 февраля".

Напомним, что ранее Хэйни и Прогрейс прошли официальную церемонию взвешивания.

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