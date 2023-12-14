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Хирн: В Саудовской Аравии мы видим возможности для наших бойцов

Бокс

По его мнению, шейхи привнесли в спорт новый подход

Хирн: В Саудовской Аравии мы видим возможности для наших бойцов

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о влиянии Саудовской Аравии на бокс.

"Я знаю, что многие люди доброжелательно высказываются о Его Превосходительстве и Турки Алашихе. Они те, кто по-настоящему привносит в наш спорт новый подход. Объединить людей и промоутеров, которые действительно не любят друг друга, вместе, — это важно. Не значит, что мы не будем делиться куском пирога, но нас всех волнует этот спорт. Мы видим возможности для наших бойцов сделать что-то особенное", — заявил Хирн в видео на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Отметим, один из крупнейших поединков года, в котором встречались Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну, состоялся в Эр-Рияде. Там же 17 февраля состоится вечер бокса, в котором примут участие Тайсон Фьюри и Александр Усик.

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Эдди Хирн
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