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Шоумен Пол ярко нокаутировал профессионального боксера в первом раунде. Видео
Просто снайперский выстрел
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 15 на 16 декабря в Орландо (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между шоуменом Джейком Полом (7-1; 4 КО) и профессиональным боксером Андре Аугустом (10-1; 5 КО).
Спортсмены провели бой в формате крузервейта, а продолжалось зрелище всего один раунд (из запланированных восьми).
Пол снайперским выстрелом из апперкота отправил соперника на канвас ринга, рефери начал отсчет, но Андре явно был не в кондициях для продолжения.
Видео нокаута:
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