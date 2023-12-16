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Шоумен Пол ярко нокаутировал профессионального боксера в первом раунде. Видео

Бокс
Обновлено

Просто снайперский выстрел

Шоумен Пол ярко нокаутировал профессионального боксера в первом раунде. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 декабря в Орландо (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между шоуменом Джейком Полом (7-1; 4 КО) и профессиональным боксером Андре Аугустом (10-1; 5 КО).

Спортсмены провели бой в формате крузервейта, а продолжалось зрелище всего один раунд (из запланированных восьми).

Пол снайперским выстрелом из апперкота отправил соперника на канвас ринга, рефери начал отсчет, но Андре явно был не в кондициях для продолжения.

Видео нокаута:

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