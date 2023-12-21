Валлин: Я готов к тому, что в бою с Джошуа будет много крови

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился ожиданиями по поводу предстоящего поединка с британцем Энтони Джошуа.

Напомним, бой состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире от Matchroom Boxing и будет его главным событием.

"Конечно, я нервничаю. Это большой бой, большая возможность. И я к этому готов. Я собираюсь победить. И это не будет апсетом, это будет естественно. Это моё время. У меня есть много секретов. И я не готов рассказывать о них прямо сейчас. Я готов к тому, что в субботу будет много крови", — сказал Валлин на пресс-конференции.

На счету Джошуа 29 боёв, где он одержал 26 побед (23 нокаутом) и потерпел три поражения. В активе Валлина 26 побед при единственном поражении.