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Валлин: Я готов к тому, что в бою с Джошуа будет много крови
Правда боксер не решился назвать фаворита
Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился ожиданиями по поводу предстоящего поединка с британцем Энтони Джошуа.
Напомним, бой состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире от Matchroom Boxing и будет его главным событием.
"Конечно, я нервничаю. Это большой бой, большая возможность. И я к этому готов. Я собираюсь победить. И это не будет апсетом, это будет естественно. Это моё время. У меня есть много секретов. И я не готов рассказывать о них прямо сейчас. Я готов к тому, что в субботу будет много крови", — сказал Валлин на пресс-конференции.
На счету Джошуа 29 боёв, где он одержал 26 побед (23 нокаутом) и потерпел три поражения. В активе Валлина 26 побед при единственном поражении.
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