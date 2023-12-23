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Бетербиев уже не хочет драться против Усика, причина довольно банальная
А раньше так рвался
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев (19-0; 19 КО) не готов выйти на ринг против украинского супертяжа, чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует Fight Hub TV:
"Если вы спросите меня, то мы никогда не подеремся. Но если вы попросите Усика подраться со мной, возможно. Если он хочет боксировать, то я никогда не скажу "нет". Но если вы будете спрашивать об этом меня, то нет. Я шучу.
Между нами две весовые категории – слишком большой разрыв. Я не такой хороший боксер, чтобы подниматься на две весовые категории и бороться с супертяжами. Я обычный боксер" – сказал он.
Напомним, что ранее Бетербиев неоднократно заявлял, что хочет сразиться против Усика и готов к смене весовой категории.
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