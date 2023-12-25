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Уайлдер: Честно говоря, я не знаю, что произошло в бою с Паркером

Бокс

Деонтей в недоумении от результата боя

Уайлдер: Честно говоря, я не знаю, что произошло в бою с Паркером

DAZN

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23 декабря в Саудовской Аравии бывший чемпион мира в супертяжёлом весе состоялся бой американца Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 КО) и новозеландца Джозефа Паркера (34-3, 23 КО), в котором первый потерпел поражение. Уайлдер рассказал, что стало причиной поражения.

"Сегодня мы проиграли, — констатировал Уайлдер в видеообращении. — Знаете, честно говоря, я не знаю, что произошло. С таймингом была беда, я не наносил удары, не отпускал руки, как должен был. Иногда такое случается. Но ты живёшь, чтобы увидеть ещё один бой, ты живёшь, чтобы увидеть ещё один момент".

"Меня по-прежнему переполняет счастье, я по-прежнему полон радости, полон улыбок, — заверил Деонтей. — Простите, если кого-то подвёл, но мы вернёмся! В этом вся суть. Я очень благодарен вам за любовь и поддержку, которую я получил здесь, в Эр-Рияде, и от всех моих поклонников по всему миру. Я очень ценю вас. Это не конец, я вернусь".

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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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