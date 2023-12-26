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Майк Тайсон: Я считаю, что Иноуэ является лучшим бойцом мира
Японец не знает горечи поражений
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон назвал, по его мнению, лучшего действующего боксёра планеты. Им оказался новоявленный чемпион мира в четырёх весовых категориях японец Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO).
"Кто является лучшим бойцом мира? Я считаю, что это японец", – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Отметим, что Наое Иноуэ дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем дивизионе (до 49 кг). Впоследствии Иноуэ стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) и абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг).
Сегодня Иноуэ завоевал второй в карьере титул абсолютного чемпиона мира.
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