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Деонтей Уайлдер высказался о своей карьере

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Деонтей Уайлдер высказался о своей карьере

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший обладатель титула по версии WBC в супертяжёлой весовой категории Деонтей Уайлдер не будет завершать карьеру после поражения от новозеландца Джозефа Паркера. Он заявил, что готов вернуть себе звание чемпиона мира по боксу.

"Мне нужно вернуть инстинкт убийцы. Я слишком спокоен, слишком счастлив. Когда во мне сидел тот зверь, ни у кого не было шансов… Я вновь стану чемпионом мира по боксу", – приводит слова спортсмена 78sportstv.

Напомним, 23 декабря 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Деонтей Уайлдер единогласным решением уступил Джозефу Паркеру.

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