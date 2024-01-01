Мэнни Пакьяо анонсировал бой с Флойдом Мейвезером

31 декабря в Сайтаме (Япония) во время шоу Rizin 45 легендарный филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо анонсировал реванш с 46-летним американцем Флойдом Мейвезером.

Напомним, что в мае 2015 года легенды встретились в Лас-Вегасе (США), тогда победа досталась Мейвезеру.

"Надеюсь увидеть вас здесь, в Японии, снова. Это будет большой бой с мммм... Да, с Флойдом Мейвезером. Думал, вы не хотите, чтобы я говорил это. Я в восторге. Огромное спасибо вам за то, что поддерживаете Rizin и все их промоушены".

Сторона Мейвезера пока что не подтвердила сделку.