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Мэнни Пакьяо анонсировал бой с Флойдом Мейвезером
Пока вторая сторона не подтвердила этой информации
31 декабря в Сайтаме (Япония) во время шоу Rizin 45 легендарный филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо анонсировал реванш с 46-летним американцем Флойдом Мейвезером.
Напомним, что в мае 2015 года легенды встретились в Лас-Вегасе (США), тогда победа досталась Мейвезеру.
"Надеюсь увидеть вас здесь, в Японии, снова. Это будет большой бой с мммм... Да, с Флойдом Мейвезером. Думал, вы не хотите, чтобы я говорил это. Я в восторге. Огромное спасибо вам за то, что поддерживаете Rizin и все их промоушены".
Сторона Мейвезера пока что не подтвердила сделку.
Manny Pacquiao announces he’s fighting Floyd Mayweather on RIZIN in 2024 ???? pic.twitter.com/EJ485tdFhO— Happy Punch (@HappyPunch) December 31, 2023
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