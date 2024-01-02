Тренер Уайлдера: Деонтей не смог нажать на курок в бою с Паркером

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе американца Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 KO) Малик Скотт признал, что его подопечный в бою с Джозефом Паркером (34-3, 23 КО) проявил не лучшим образом. Слова наставника приводит Fight Hype.

"Все пытаются найти ответ, но ... . Деонтей не смог нажать на курок. Мы тренировались очень мало после двухлетнего перерыва. И мы должны отдать должное чертовому противнику.

Напомним, что 23 декабря Уайлдер не смог одолеть Паркера и уступил единогласным решением судей. Сам бой проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).