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Беринчик начал тренировочный лагерь к следующему поединку
Соперник пока не известен
Украинский легковес Денис Беринчик (18-0; 9 КО) объявил, что начал подготовку к своему следующему поединку. Об этом спортсмен заявил на своей официальной странице в Instagram.
"Я уже начал тренировочный лагерь. Полетели" – сказал Денис во время пробежки.
Отметим, что имя следующего соперника украинца пока не известно. Ранее сообщалось, что Денис может выйти на бой против чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Эммануэля Наваретте (38-1-1; 31 КО).
Свой крайний поединок наш спортсмен провел в конце августа 2023 года, а его соперником был швед Энтони Игит.
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