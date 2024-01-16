Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Джошуа сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Он отдает предпочтение британцу
Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, высказался о бое с Александром Усиком:
"Победитель боя Джошуа — Нганну проведет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с победителем боя между Фьюри и Усиком. Для Нганну это может быть бой за титул абсолютного чемпиона мира в его третьем поединке. И этот бой может стать его реваншем против Фьюри. Он может стать абсолютом в третьем поединке!
Мы с Энтони мечтали об этом бое так много лет. Это то, что я сказал Энтони перед битвой взглядов с Нганну: "Две победы - и ты станешь абсолютным чемпионом в супертяжелом весе". Я верю, что он это сделает. Я не говорю это как его фанат, но я верю, что он победит Нганну, победит Тайсона Фьюри.
Я просто скажу вот что: Усик, я люблю тебя, но... Тайсон Фьюри, ты должен выиграть этот бой. Потому что как только Джошуа одолеет Нганну, мы должны организовать бой с Фьюри".
Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Анри пошутил над Месси и болельщиками Тоттенхэма на церемонии награждения ФИФА
- Стало известно будущее Карима Бензема в Саудовской Аравии
- Месси снова лучший, будущее Степаненко и страсти вокруг Пихаленка. Главные новости за 15-е января
- Ломаченко и Камбосос получили дату поединка, на кону – титул IBF
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО