  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Джошуа сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Джошуа сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бокс

Он отдает предпочтение британцу

Промоутер Джошуа сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, высказался о бое с Александром Усиком:

"Победитель боя Джошуа — Нганну проведет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с победителем боя между Фьюри и Усиком. Для Нганну это может быть бой за титул абсолютного чемпиона мира в его третьем поединке. И этот бой может стать его реваншем против Фьюри. Он может стать абсолютом в третьем поединке!

Мы с Энтони мечтали об этом бое так много лет. Это то, что я сказал Энтони перед битвой взглядов с Нганну: "Две победы - и ты станешь абсолютным чемпионом в супертяжелом весе". Я верю, что он это сделает. Я не говорю это как его фанат, но я верю, что он победит Нганну, победит Тайсона Фьюри.

Я просто скажу вот что: Усик, я люблю тебя, но... Тайсон Фьюри, ты должен выиграть этот бой. Потому что как только Джошуа одолеет Нганну, мы должны организовать бой с Фьюри".

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Эдди Хирн: Я считаю, что Энтони Джошуа легко справится с Фрэнсисом Нганну
yellow-arrow
В Саудовской Аравии хотят организовать поединок победителей боёв Фьюри – Усик и Джошуа — Нганну
yellow-arrow
Тренер Уайлдера: Я считаю, что Джошуа легко победит Нганну
Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости