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Эдди Хирн: Шакур Стивенсон даже не был в гонке за титулом WBO
Промоутер высказался о завершении карьеры американского боксера
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал слова чемпиона мира по версии WBC в легком весе Шакура Стивенсона о том, что он уходит из бокса.
"Я думаю, что порой бойцы не совсем понимают, как работает эта игра. Стивенсон дрался за титул WBC в легком весе. Как только ты это делаешь, ты лишаешься места в рейтинге других организаций. Когда Наваррете поднялся из второго полулегкого в легкий вес, он, согласно правилам WBO, автоматически стал обязательным претендентом. А дальше они просто выбрали следующего в очереди.
Так что в действительности Шакур Стивенсон даже не был в гонке за титулом WBO. Но он думал, что должен получить титульный бой. Top Rank устроит титульный бой, а затем, возможно, Стивенсон подерется с победителем.
Поэтому Стивенсон начал капризничать, но я понимаю, почему Шакур разочарован. Он хочет стать великим и завоевать все пояса. Я уверен, что он получит свой шанс, когда придет время. Я ни за что не верю, что он закончил карьеру", — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.
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