Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чисора предположил, что Фьюри не выйдет на поединок 18 мая
Прописью – никогда
independent.co.uk / РА
Бывший британский супертяж Дерек Чисора рассказал, что по его мнению чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) может не успеть восстановиться к бою против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО), который планируется провести 18 мая. Слова Чисоры цитирует Boxing News:
"Рассечение достаточно глубокое, но такое случается. Они отложили поединок, но все может повториться потому, что ты не можешь выйти на поединок в таком состоянии. Фьюри придется беречься и держаться подальше от всего. Он ничего не сможет поделать. Он будет тренироваться, но не сможет проводить спарринги" – сказал Дерек.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- Гельзин: Надеюсь такой мразоты, как Павелко, больше не будет в украинском футболе
- Примера. Жирона — Реал Сосьедад 0:0. Без Довбика не то
- Известны оценки Цыганкова за матч против Реала Сосьедад
- Василий Ломаченко узнал дату поединка за пояс IBF
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО