Чисора предположил, что Фьюри не выйдет на поединок 18 мая

Бывший британский супертяж Дерек Чисора рассказал, что по его мнению чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) может не успеть восстановиться к бою против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО), который планируется провести 18 мая. Слова Чисоры цитирует Boxing News:

"Рассечение достаточно глубокое, но такое случается. Они отложили поединок, но все может повториться потому, что ты не можешь выйти на поединок в таком состоянии. Фьюри придется беречься и держаться подальше от всего. Он ничего не сможет поделать. Он будет тренироваться, но не сможет проводить спарринги" – сказал Дерек.