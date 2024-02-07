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Александр Красюк: Бой Усика состоится 18 мая, кто бы ни был соперником
Промоутер украинского боксера высказался о предстоящем поединке
Фото: kamp-sport.com
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, рассказал, что его подопечный следующий бой проведёт 18 мая, независимо от того, какого соперника ему могут назначить.
"Слышали информацию, что Филип Хргович был готов принять поединок. Но есть то, что есть. Бой состоится 18 мая, кто бы ни был соперником", — сказал Красюк на пресс-конференции.
В следующем поединке Усик должен сразиться с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Изначально бой должен был пройти 17 февраля. Но Тайсон получил рассечение во время тренировочного занятия и был вынужден отказаться от выступления. Позже стало известно, что бой перенесли на 18 мая.
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