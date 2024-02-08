Теофимо Лопес: Шакур Стивенсон завершил карьеру, потому что Top Rank урезала ему гонорар

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес прокомментировал желание непобеждённого соотечественника Шакура Стивенсона завершить карьеру.

"После выступления Шакура в бою с Эдвином Де Лос Сантосом и шумихи вокруг него в Top Rank сказали, что не заплатят ему столько же в следующий раз. А он сказал: "К черту это, я лучший. И я уйду лучшим".

Я желаю ему только успехов. Но нужно соглашаться на сокращение гонорара. Это необходимо. Промоутеры могут очень долго нас раскручивать, прежде чем мы достигнем элитного уровня", — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.