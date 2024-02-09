Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уайлдер: Замена Фьюри? Я готов к бою с Усиком
Американец не против провести поединок с украинцем
Известный американский боксёр Деонтей Уайлдер рассказал, что готов заменить британца Тайсона Фьюри в поединке с украинцем Александром Усиком.
"Замена Фьюри? Я готов. Я всегда готов к кому угодно, несмотря ни на что. Независимо от того, сколько тренировок мне удалось провести, я буду драться. Я действительно могу выйти с кем угодно. Я всё ещё тот же засранец", — сказал Уайлдер на канале ESNews в YouTube.
В последнем бою, проходившем в декабре прошлого года, Уайлдер встречался с новозеландцем Джозефом Паркером. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Паркера единогласным решением судей.
Популярное сейчас
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Тренер Жироны назвал условие, при котором клуб станет чемпионом Испании
- Украина узнала соперников в Лиге Наций, спарринги украинских клубов и Миколенко, который может уйти из Эвертона. Главные новости за 8 февраля
- Я сомневаюсь по поводу рассечения. Карл Фроч высказался о срыве боя Усик - Фьюри
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО