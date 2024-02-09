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Уайлдер: Замена Фьюри? Я готов к бою с Усиком

Бокс

Американец не против провести поединок с украинцем

Уайлдер: Замена Фьюри? Я готов к бою с Усиком

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный американский боксёр Деонтей Уайлдер рассказал, что готов заменить британца Тайсона Фьюри в поединке с украинцем Александром Усиком.

"Замена Фьюри? Я готов. Я всегда готов к кому угодно, несмотря ни на что. Независимо от того, сколько тренировок мне удалось провести, я буду драться. Я действительно могу выйти с кем угодно. Я всё ещё тот же засранец", — сказал Уайлдер на канале ESNews в YouTube.

В последнем бою, проходившем в декабре прошлого года, Уайлдер встречался с новозеландцем Джозефом Паркером. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Паркера единогласным решением судей.

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