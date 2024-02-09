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Теренс Кроуфорд: Теофиму Лопесу нужно сосредоточиться на сопернике, а не на мне

Бокс

Американец высказался о критике в свой адрес со стороны соотечественника

Теренс Кроуфорд: Теофиму Лопесу нужно сосредоточиться на сопернике, а не на мне

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксёр Теренс Кроуфорд высказался о победе Теофимо Лопеса в поединке с Джамейном Ортисом.

Ранее Лопес заявлял, что Кроуфорд непременно проиграет в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

"Наговорил обо мне всякой чепухи и проиграл. Я же говорил ему сосредоточиться на сопернике, а не на мне. Теофимо, начни с чистого листа, болван", — написал Кроуфорд на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Лопесом и Ортисом продлился 12 раундов и завершился победой Теофимо единогласным решением судей (117-111, 115-113 и 115-113).

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