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Красюк назвал космические цены на бой Усик-Фьюри
Волосы становятся дыбом
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, сколько стоят билеты на бой его подопечного против британца Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) . Его слова цитирует Sport Arena:
"Билетов нет, их негде взять. Я заходил в третью очередь, купил два билета в платинум, я даже в даймонде не успел взять.
Сейчас заходишь на сайты перекупщиков – 200 тысяч гривен за билет, 300 тысяч. Извиняюсь, в ringside – миллион гривен билет" – сказал специалист.
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Напомним, ранее Красюк
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