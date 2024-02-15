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Отто Валлин: Всегда казалось, что стиль Джошуа хорошо подходит Фьюри

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Боксер высказался о возможном бое

Отто Валлин: Всегда казалось, что стиль Джошуа хорошо подходит Фьюри

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился своими мыслями о потенциальном поединке его бывших соперников — Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

"Это весьма интересный поединок. Мне всегда казалось, что Фьюри достаточно легко победит в этом бою, но сейчас нужно отдать должное Джошуа. Я знаю, что он очень жесткий и сильный, к тому же у него есть скорость. Энтони - хороший боец, поэтому я считаю, что это будет отличный бой. Мне тяжело пойти против Фьюри, но Джошуа тоже необходимо оставить шансы. Я думаю, что это будет хороший поединок. Безусловно, это бой, который мы хотим увидеть.

Мне всегда казалось, что стиль Джошуа хорошо подходит Фьюри. Но я немного поменял свое мнение. Теперь, когда я провел бой с Джошуа, я даю ему более высокие шансы", — сказал Валлин в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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