Промоутер Джошуа рассказал о специфике тренировок своего подопечного

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) Эдди Хирн рассказал о подготовке своего подопечного к поединку против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Слова специалиста цитирует канал Matchroom Boxing:

"Я верю, что Джошуа справится с Фрэнсисом Нганну, хотя я понимаю риск. Большой человек с невероятной силой. Но я верю, что Эй Джей сделает заявление в Эр-Рияде 8 марта.

Я видел, как Эй Джей тренировался одиннадцать лет. Я видел его в разных лагерях. Я видел его в Шеффилде. Я видел его в Эссексе. Я видел его в Далласе. Я снова видел его Эссексе. Я видел его всюду. Он фантастически впитывает знания.

Я не знаю никого, кто бы работал больше вне лагеря, в лагере и на каникулах" – сказал Хирн.

Напомним, что бой Джошуа-Нганна состоится 8 марта в Саудовской Аравии.