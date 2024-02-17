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Промоутер Джошуа рассказал о специфике тренировок своего подопечного
Пахает как раб на галерах
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) Эдди Хирн рассказал о подготовке своего подопечного к поединку против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Слова специалиста цитирует канал Matchroom Boxing:
"Я верю, что Джошуа справится с Фрэнсисом Нганну, хотя я понимаю риск. Большой человек с невероятной силой. Но я верю, что Эй Джей сделает заявление в Эр-Рияде 8 марта.
Я видел, как Эй Джей тренировался одиннадцать лет. Я видел его в разных лагерях. Я видел его в Шеффилде. Я видел его в Эссексе. Я видел его в Далласе. Я снова видел его Эссексе. Я видел его всюду. Он фантастически впитывает знания.
Я не знаю никого, кто бы работал больше вне лагеря, в лагере и на каникулах" – сказал Хирн.
Напомним, что бой Джошуа-Нганна состоится 8 марта в Саудовской Аравии.
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