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Представлен промо-ролик к бою Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа

Бокс

Бой состоится 12 мая

Представлен промо-ролик к бою Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа

Фото: Twitter

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

12 мая в Австралии пройдёт поединок за вакантный титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF.

В ринг выйдут представитель Украины Василий Ломаченко и Джордж Камбосос из Австралии. По случаю предстоящего спортивного события промоутерская компания Top Rank подготовила промо-ролик поединка.

Напомним, Ломаченко в последнем поединке единогласным судейским решением уступил абсолютному чемпиону мира в лёгком весе Девину Хейни.

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Василий Ломаченко Джордж Камбосос
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