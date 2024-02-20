Представлен промо-ролик к бою Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа

12 мая в Австралии пройдёт поединок за вакантный титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF.

В ринг выйдут представитель Украины Василий Ломаченко и Джордж Камбосос из Австралии. По случаю предстоящего спортивного события промоутерская компания Top Rank подготовила промо-ролик поединка.

Напомним, Ломаченко в последнем поединке единогласным судейским решением уступил абсолютному чемпиону мира в лёгком весе Девину Хейни.