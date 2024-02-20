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Представлен промо-ролик к бою Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа
Бой состоится 12 мая
Фото: Twitter
12 мая в Австралии пройдёт поединок за вакантный титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF.
В ринг выйдут представитель Украины Василий Ломаченко и Джордж Камбосос из Австралии. По случаю предстоящего спортивного события промоутерская компания Top Rank подготовила промо-ролик поединка.
???????? LEGEND VS WARRIOR ????????#LomaKambosos | MAY 11 | @ESPN pic.twitter.com/riu4fBVoEI— Top Rank Boxing (@trboxing) February 19, 2024
Напомним, Ломаченко в последнем поединке единогласным судейским решением уступил абсолютному чемпиону мира в лёгком весе Девину Хейни.
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