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Флойд Мейвезер: Я по-прежнему лицо бокса

Бокс

Американец ставит себя выше Мохаммед Али

Флойд Мейвезер: Я по-прежнему лицо бокса

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный непобеждённый американец Флойд Мейвезер назвал себя лучшим боксером всех времен .

"В действительности я по-прежнему лицо бокса. Я хотел бы заявить о своей признательности таким парням, как Шугар Рэй Робинсон, Мохаммед Али и Рэй Леонард, так много парней проложили мне путь, но есть лишь один Флойд Мейвезер, и эти бойцы не лучше меня", — сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу The Pivot Podcast.

Напомним, Мейвезер завершил карьеру в 2017 году. Всего на его счету 50 боёв (27 – нокаутом) и ни одного поражения.

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Флойд Мейвезер
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