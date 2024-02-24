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Кличко о двух годах войны: Спасибо нашим воинам, которые в аду войны героически сражаются за свободу Украины
Этот день навсегда в памяти
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Легенда мирового бокса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко обратился к соотечественникам в годовщину начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
"Два года широкомасштабной войны столица оборонялась, жила и работала.
В общей сложности уже 10 лет Украина отбивается от российского агрессора.
Мы каждый на своем месте делаем все для Победы и освобождения нашего государства от российских варваров.
Мы чтим память павших защитников, помогаем их семьям. Направляем средства военным, обновляем поврежденную инфраструктуру, обеспечиваем жизнедеятельность столицы.
Я благодарю киевлян, которые стали бок о бок в первые дни и недели полномасштабной войны, чтобы Киев — сердце Украины — выстоял. Спасибо киевлянам, которые работают, обеспечивая сервисы горожанам.
Спасибо нашим воинам, которые в аду войны героически сражаются за свободу Украины! Наша сила состоит в том, что мы отстаиваем правду и справедливость, свою волю. И наша сила – в единении и достоинстве.
Слава Украине и ее Героям!" – написал Кличко.
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