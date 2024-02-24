Кличко о двух годах войны: Спасибо нашим воинам, которые в аду войны героически сражаются за свободу Украины

Легенда мирового бокса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко обратился к соотечественникам в годовщину начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Два года широкомасштабной войны столица оборонялась, жила и работала.

В общей сложности уже 10 лет Украина отбивается от российского агрессора.

Мы каждый на своем месте делаем все для Победы и освобождения нашего государства от российских варваров.

Мы чтим память павших защитников, помогаем их семьям. Направляем средства военным, обновляем поврежденную инфраструктуру, обеспечиваем жизнедеятельность столицы.

Я благодарю киевлян, которые стали бок о бок в первые дни и недели полномасштабной войны, чтобы Киев — сердце Украины — выстоял. Спасибо киевлянам, которые работают, обеспечивая сервисы горожанам.

Спасибо нашим воинам, которые в аду войны героически сражаются за свободу Украины! Наша сила состоит в том, что мы отстаиваем правду и справедливость, свою волю. И наша сила – в единении и достоинстве.

Слава Украине и ее Героям!" – написал Кличко.